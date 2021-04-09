Сколько зрителей смогут посетить матчи Евро-2020. Назва точная цифра

Сегодня УЕФА объявил, что Евро-2020 пройдет со зрителями на трибунах. Восемь городов согласились принять болельщиков.

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Заполняемость стадионов будет разной.

Будапешт (65 000) – 100%

Баку (70 000) – 50%

Санкт-Петербург (61 000) – 50%

Амстердам (53 000) – от 25% до 33%

Бухарест (55 000) – от 25% до 33%

Глазго (51 000) – от 25% до 33%

Копенгаген (52 000) – от 25% до 33%

Лондон (90 000) – 25%

Оставшиеся города – Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин – должны до 19 апреля предоставить информацию относительно возможности принять болельщиков. После этого УЕФА примет окончательное решение о проведении игр первенства континента в этих городах.

Ранее мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Потом пришло сообщение из Италии. Местные власти не готовы пускать болельщиков на трибуны. А ведь в Риме запланировано открытие Евро-2020.

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Ирландию и Италию поддержала Испания. Королевская федерация футбола Испании не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы в Бильбао в присутствии зрителей.

Напомним, что сборная Украины на групповом этапе сыграет в Амстердаме и Бухаресте.

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