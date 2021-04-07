Що відбувається? Господарі Євро-2020 повстали проти УЄФА

Раніше ми писали, що УЄФА забере Євро-2020 у тих міст, які не погодяться пускати на трибуни уболівальників. На думку УЄФА, чемпіонат Європи обов'язково повинен пройти з глядачами.

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І ось тільки за сьогодні вже третя країна виступила проти матчів з глядачами. Ми повідомляли, що Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Потім прийшло повідомлення з Італії. Місцева влада не готова пускати вболівальниківна трибуни. А в Римі заплановано відкриття Євро-2020.

Ірландію і Італію підтримала Іспанія. Королівська федерація футболу Іспанії не вважає за можливе проведення матчів чемпіонату Європи в Більбао в присутності глядачів. Про це повідомляє прес-служба організації.

Мерія Більбао надала УЄФА інформацію про те, що готова провести матчі чемпіонату Європи на стадіоні "Сан-Мамес" із заповнюваністю трибун рівною 25% при поліпшенні епідеміологічної ситуації.

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Згідно з вимогами уряду Країни Басків, публіка може бути допущена на чемпіонат Європи в разі вакцинації 60% населення регіону до 14 червня або якщо показник завантаженості ліжкового фонду Країни Басків зараженими коронавірусів становитиме не більше 2%. У заяві Королівської федерації футболу ці умови називаються нездійсненними.

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Матчі чемпіонату Європи пройдуть в 12 європейських містах з 11 червня по 11 липня 2021 року. У Більбао повинні відбутися ігри Іспанія – Швеція (14 червня), Іспанія – Польща (19 червня), Словаччина – Іспанія (23 червня), а також один з матчів 1/8 фіналу турніру.

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