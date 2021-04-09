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Все решает Шевченко: кому и сколько премиальных достается в сборной Украины

9 апреля, 23:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

За успех в квалификации чемпионата Европы игроки получили от 100 тысяч долларов

На днях всплыл вопрос о том, сколько футболисты сборной Украины получают за матчи. В частности, Роман Яремчук рассказал о премиях в сборной: за победу над Роналду – трехкомнатная квартира в Киеве.

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Детальнее сегодня на эту тему высказался телеведущий Александр Денисов в программе на YouTube-канале Великий футбол:

"Президент УАФ Андрей Павелко вопрос премий полностью доверил Андрею Шевченко. Только он определяет, кто и сколько получит... Возьмем для примера деньги за отборочный цикл на Евро-2020. Все суммы – белые, все игроки и тренерский штаб заплатили налоги в бюджет Украины.

Роман Яремчук оценил призовые в трехкомнатную квартиру в Киеве. Но Киев – город большой, районы здесь разные. В элитных "Новопечерских Липках" трехкомнатную квартиру за эту сумму не купишь, а вот на Лукьяновке – вполне можно".

И уточнил о конкретных суммах в иностранной валюте:

"В Лиге наций это суммы в районе 50 тысяч у. е. на футболиста за весь цикл. В отборе на Евро или ЧМ цифры больше – от 100 тысяч долларов. Эту сумму оговаривает главный тренер сборной.

При Шевченко бонусирование в сборной стала системным. Самое главное – попасть в сборную, и бонусы точно будут. Размер будет зависеть от того, насколько хорошо и системно футболист принимает участие в матчах".

Читайте также: Сколько зрителей смогут посетить матчи Евро-2020 – названа точная цифра.

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Смотрите, как сборная Украины не смогла обыграть Казахстан в отборе на чемпионат мира:

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футбол Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 премиальные
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