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Українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину

12 квітня, 09:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

УАФ назвала умови поїздки в Бухарест

Українська асоціація футболу назвала умови перебування вболівальників у Бухаресті під час матчів збірної України на Євро-2020. Стадіон у румунській столиці буде заповнений від 25% до 33%.

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За повідомленням УАФ, уболівальникам в Румунії буде дозволено не відбувати карантин, якщо вони нададуть недавно зроблений негативний тест на COVID-19 і будуть перебувати в країні не більше трьох днів.

У Бухаресті пройдуть два матчі групового етапу чемпіонату Європи з участю збірної України – проти Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

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Раніше ми повідомляли, що УЄФА може зобов'язати футболістів робити щеплення від коронавірусу для участі в Євро-2020. Наразі організація зайнята створенням нового протоколу безпеки стосовно боротьби з пандемією на чемпіонаті Європи.

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