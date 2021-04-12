Украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина

Украинская ассоциация футбола назвала условия пребывания болельщиков в Бухаресте во время матчей сборной Украины на Евро-2020. Стадион в румынской столице будет заполнен от 25% до 33%.

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По сообщению УАФ, болельщикам в Румынии будет разрешено не отбывать карантин, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19 и будут находиться в стране не более трех дней.

В Бухаресте пройдут два матча группового этапа чемпионата Европы с участием сборной Украины – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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Ранее мы сообщали, что УЕФА может обязать футболистов делать прививки от коронавируса для участия в Евро-2020. Сейчас организация занята созданием нового протокола безопасности в отношении борьбы с пандемией на чемпионате Европы.

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