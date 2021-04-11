Футболістів посадять на щеплення заради участі в Євро-2020

УЄФА може зобов'язати футболістів робити щеплення від коронавірусу для участі в Євро-2020. Зараз організація зайнята створенням нового протоколу безпеки стосовно боротьби з пандемією на чемпіонаті Європи.

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Іншим варіантом може стати обов'язкове надання гравцем-учасником Євро-2020 результатів тестування на антитіла. До слова, такі ж умови можуть висунути і вболівальникам, але остаточне рішення поки не прийнято, повідомляє Corriere dello Sport.

Раніше ми повідомляли, що Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Потім прийшло повідомлення з Італії. Місцева влада не готові пускати вболівальниківна трибуни. А в Римі заплановано відкриття Євро-2020.

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