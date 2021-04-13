Сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020

По окончании чемпионата Украины наших болельщиков ждет футбольное Евро. Перед официальными матчами сборная Украины проведет несколько товарищеских. Сегодня стало известно, что "сине-желтые" определились с базой – ею станет Харьков.
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Заявление в комментарии новостям на телеканале "Футбол" сделал и. о. городского главы Игорь Терехов:
"Я обратился к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Так что следующие матчи будем играть в Харькове".
Ранее сообщали, что подопечные Андрея Шевченко 23 мая встретятся с Бахрейном на стадионе "Металлист". Будут ли здесь принимать и команды Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), пока что точно остается неопределенным. Ждем реакции на слова Терехова главы УАФ Андрея Павелко.
Стадион "Металлист" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Напомним, на чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.
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