Сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольные матчи в мае и июне на харьковском стадионе "Металлист", договорился президент УАФ Андрей Павелко

По окончании чемпионата Украины наших болельщиков ждет футбольное Евро. Перед официальными матчами сборная Украины проведет несколько товарищеских. Сегодня стало известно, что "сине-желтые" определились с базой – ею станет Харьков.

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Заявление в комментарии новостям на телеканале "Футбол" сделал и. о. городского главы Игорь Терехов:

"Я обратился к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Так что следующие матчи будем играть в Харькове".

Ранее сообщали, что подопечные Андрея Шевченко 23 мая встретятся с Бахрейном на стадионе "Металлист". Будут ли здесь принимать и команды Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), пока что точно остается неопределенным. Ждем реакции на слова Терехова главы УАФ Андрея Павелко.

Реклама Стадион "Металлист" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, на чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.

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