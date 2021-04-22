50 днів до старту Євро: що потрібно знати

УЄФА може збільшити заявку команд і кількість замін, змусити всіх вакцинуватися і буде проводити матчі виключно з глядачами

До початку такого довгоочікуваного чемпіонату Європи з футболу, який спізнюється на рік від запланованого терміну, залишається зовсім небагато часу. Поки все ще в розпалі клубний сезон, компетентними людьми приймаються найважливіші організаційні рішення.

Обов'язкова вакцинація

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Зокрема, прогнозується, що збірним дозволять включити в підсумкову заявку на турнір не 23 футболістів, а на два більше. Також вже офіційно відомо, що тренери зможуть проводити по 5 замін. Все це – наслідок пандемії коронавіруса.

УЄФА і їх медична комісія активно розробляють медичний протокол. Подейкують, що в планах включити в нього обов'язкову вакцинацію всіх учасників процесу – гравців, тренерський штаб, технічний і керівний персонал кожної з команд.

Також УЄФА змінила правила допуску глядачів на трибуни на поєдинки, які проходять під юрисдикцією цієї організації. Раніше ними було чітко регламентована можливість заповнювати трибуни не більше ніж на 30% від загальної місткості стадіонів. Тепер же рамки зняті і відповідні рішення будуть приймати місцеві органи епідеміологічного контролю.

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Скорочення приймаючих міст

За 50 днів до старту чемпіонату Європи виникла нова дилема: деякі країни – Іспанія, Ірландія і Німеччина, які повинні були приймати матчі Євро в Більбао, Дубліні та Мюнхені, можуть позбутися своєї ролі, оскільки не можуть гарантувати, що буде дозволено приймати глядачів. Зокрема, мер Мюнхена Дітер Райтер заявив: "На жаль, зараз не можна виключати, що ми не зможемо допустити глядачів на трибуни в червні. Це буде залежати від ситуації з зараженнями і вимог щодо захисту від інфекції в регіоні Баварія".

З огляду на те, що УЄФА відмовляється проводити поєдинки при порожніх трибунах і хоче отримати гарантії від місцевої влади, вони ставлять питання руба: або ви гарантуєте можливість прийняти уболівальників, або ми забираємо у вас право приймати матчі. Так, за чутками, поєдинки групового етапу між збірними Польщі, Словаччини та Швеції, а також одна гра чвертьфіналу, які повинні були пройти в Дубліні, будуть перенесені в Санкт-Петербург. Остаточне рішення по приймаючим містам має бути оголошено завтра, 23 квітня.

Швидше за все, в Більбао не буде матчів чемпіонату Європи.

Від 25% до 100% на трибунах

Раніше позбутися своїх матчів міг і Рим, де, зокрема, заплановано відкриття турніру поєдинком Туреччина – Італія, однак, стало відомо, що на "Стадіо Олімпіко" допустять не менше 25% від місткості (приблизно 18 тисяч глядачів). Також на 25% планують заповнити "Уемблі" в Лондоні на матчах групового етапу і 1/8-й фіналу, а щодо півфіналу і фіналу приймуть рішення пізніше. Амстердам, Бухарест, Глазго і Копенгаген – 25% -33%, не виключаючи збільшення цього відсотка. Санкт-Петербург і Баку – 50%, а Будапешт – навіть 100%, але з найсуворішим дотриманням правил.

Обмеження на в'їзд в країну

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Однак, важливо знати, що деякі країни планують повністю обмежити в'їзд уболівальників з-за кордону, тому ці квоти на відвідування стадіонів зможуть заповнити тільки резиденти. Або ж дозвіл на в'їзд буде отримано при певних умовах: зокрема, після 14-денного карантину, наявності негативного ПЛР-тесту або ж з обмеженням терміну перебування в країні.

Відомо, що точно не будуть вимагати дотримання карантину в Будапешті – досить двох негативних ПЛР-тестів. Азербайджан може дозволити отримати візу власникам квитків на матчі гостям з Туреччини, Швейцарії, Великобританії та країн, збірні яких вийдуть до чвертьфіналу, запланованого в Баку.

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Прибуття в Бухарест, де, зокрема, грає збірна України, можливо тільки при наявність негативного ПЛР-тесту і з перебуванням на території Румунії не більше, ніж три дні. А ось відвідати матч збірних України та Нідерландів в Амстердамі ми не зможемо, оскільки місцева влада заборонила в'їзд з країн, які не входять до ЄС.

Через травми повз Євро

На жаль, є ряд гравців, які пропустять чемпіонат Європи через травми. Для захисника Аякса і збірної Нідерландів Дейлі Блінда клубний сезон завершився в кінці березня через розрив зв'язки лівої щиколотки. Однозначної відповіді немає, але, найімовірніше, на Євро він не зіграє. А якщо і встигне відновитися, то змушений буде їхати без ігрової практики більш ніж в два місяці.

Точно не зіграє на ЧЄ хавбек Рейнджерс і збірної Шотландії Райан Джек, у нього серйозна травма гомілкової кістки через яку він повернеться до роботи не раніше серпня. Відмінно складався сезон для півзахисника збірної Угорщини Жольта Кальмара, який, зокрема, оформив гол + пас в ворота Болгарії в півфінальному раунді плей-офф за потрапляння на Євро, однак на початку квітня він травмував коліно і вибув більш ніж на півроку.

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Незважаючи на старання медиків, не встигає відновитися до потрібного терміну форвард збірної Фінляндії Расмус Карьялайнен. Під час одного з тренувань Еребру він переніс розрив кровоносної судини шиї.

Точно не візьме участь в чемпіонаті Європи хавбек Роми і збірної Італії Ніколо Дзаньоло. Він не зіграв би на Євро якби воно проходило минулого літа через травму хрестоподібних зв'язок коліна, відновився, але знову переніс ідентичну травму в вересні.

Також пролітає повз Євро 21-річний фланговий хав Вулверхемптона і збірної Португалії Педру Нету. Молодий талант недавно пошкодив колінну чашечку, його чекає операція.

Поки що абсолютно незрозуміло, чи зможе поїхати на Євро і півзахисник збірної України Євген Коноплянка. Він отримав травму в розташування головної команди країни під час березневої паузи ФІФА, а в середині квітня стало відомо, що сезон для нього завершений.

Євген Коноплянка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Збірна України

Розіграш чемпіонату України завершиться раніше запланованого- 9 травня, а 13 числа буде проведено фінал Кубка країни. Отже, тренерський штаб нашої головної команди отримає чимало часу, щоб провести підготовку до матчів чемпіонату Європи. Найімовірніше, цей процес пройде в Харкові. Там же, 23 травня команда Шевченка зіграє спаринг проти збірної Бахрейну. На 3 червня запланована зустріч з Північною Ірландією, а на 7 червня – з Кіпром. Цілком можливо, що ці ігри також відбудуться в Харкові.

Цікаво, що останній тур чемпіонату Бельгії, в якому виступає відразу шестеро наших потенційних збірників (Яремчук, Пластун, Безус, Соболь, Михайличенко і Швед), буде зіграний 22-23 травня. В цей же день будуть завершені розіграші АПЛ (Зінченко, Ярмоленко) і Серії А (Малиновський, Коваленко).

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