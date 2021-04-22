У Ірландії забирають матчі Євро-2020 і віддають Росії: все вирішено на 99%

Коментатор Геннадій Орлов розповів, що УЄФА вже домовилася з Санкт-Петербургом про перенесення поєдинків чемпіонату Європи з футболу і оголосить про це в п'ятницю

Російський коментатор Геннадій Орлов заявив, що УЄФА вже фактично прийняла рішення про перенесення групових матчів Євро-2020 з Дубліна в Санкт-Петербург. Справа в тому, що Ірландія не готова прийняти вимоги УЄФА і пустити на поєдинки мінімум 25% уболівальників. Ситуація з коронавірусом в країні не дозволяє відкривати стадіони.

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"Питання вже практично вирішене – на 99 відсотків. Навіть словацькі уболівальники звертаються з питанням, як дістати квитки в Петербург. Вони все зрозуміли. У нас будуть поляки, словаки і шведи. Офіційно поки не оголошували, але завтра це зроблять. Чи правда, що можуть перенести ігри з Більбао в Москву? Я такого не чув. Та ні, треба ж забезпечувати безпеку. Це чиїсь фантазії, які нічим не підкріплені", – сказав Орлов в ефірі "Радіо Зеніт"

Стадіон в Дубліні / Фото: Reuters

У Дубліні повинні були відбутися 4 поєдинки турніру. Три з них переносяться в Росію, а один матч плей-офф, який повинен був пройти в Ірландії, буде перенесений до Лондона. Офіційно про це нібито буде оголошено вже завтра після засідання виконкому УЄФА.

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Раніше ми писали, що Більбао втратив Євро-2020через відмову пустити уболівальників на арену. Міська влада має намір подати на УЄФА до суду, адже вони вважають, що не порушили контракт, підписаний у 2014 році. Повідомляється, що в захід вже вклали понад 1,2 мільйона євро.

/ Фото: Depositphotos

Нагадаємо, що Євро-2020 мало відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня.

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