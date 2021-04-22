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Одне з міст позбулося Євро-2020: УЄФА покарав за опір коронавірусу

22 квітня, 08:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Футбольні функціонери заявили владі іспанського Більбао, що в цьому місті не будуть проводити матчі турніру через відмову пустити уболівальників на арену

Чемпіонат Європи з футболу позбувся одного з 12 стадіонів, на якому спочатку повинні були пройти матчі. Іспанське місто Більбао не братиме Євро-2020, оскільки місцева влада не змогли гарантувати допуск глядачів на трибуни "Сан-Мамеса". Причина все та ж – пандемія коронавируса.

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Про це пише авторитетне іспанське видання Marca.

Офіційний лист від УЄФА вже прийшло в Країну Басків, де категорично не згодні з рішенням чиновників. Днями Іспанія запропонувала УЄФА перенести матчі Євро-2020 й поміняти Більбао на Севілью, але на цю пропозицію поки не відреагували.

Влада міста має намір подати на УЄФА до суду, адже вони вважають, що не порушили контракт, підписаний в 2014 році. Повідомляється, що в захід вже вклали понад 1,2 мільйона євро.

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Тим часом, збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020.

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Нагадаємо, чемпіонат планувався в 12 містах з 12 червня по 12 липня. Запасними ж називають арени в Стокгольмі (Швеція), Кардіффі (Вельс) та Севільї.

Нещодавно стало відомо, що влада Італії пустить уболівальників на стадіон в Римі на Євро-2020.

Дивіться, як збірна Іспанії здобула вольову перемогу в Грузії:

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стадіон футбол УЄФА Євро-2020 відсторонення Більбао
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