Шевченко повезет на Евро 26 футболистов вместо 23-х. Новые уступки УЕФА

Евро-2020 / Фото: Getty Images
На футбольном Евро-2020, который состоится этим летом, решили расширить заявку команд. Теперь в список игроков, которые смогут сыграть на чемпионате Европы, можно будет внести 26 футболистов вместо стандартных 23-х. Ранее защитник сборной Украины разорвал связки и не поможет на Евро-2020.
Как сообщает The Times, комитет УЕФА по делам национальных сборных принял такое решение из-за последствий пандемии коронавируса. Расширенная заявка позволит командам быть более гибкими в плане выбора состава в случае заражения членов сборной во время турнира.
Сборная Украины / Фото: УАФ
Напомним, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.
Тем временем сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольные матчи в мае и июне.
Однако жуткую травму получил Жуниор Мораес. Форвард Шахтера теперь пропустит Евро-2020.
Мы также сообщали, что УЕФА оставил Евро-2020 в Испании. Матчи чемпионата Европы перенесли из Бильбао в Севилью. Такое решение было принято после того, как власти Бильбао не смогли гарантировать присутствие зрителей на стадионе.
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