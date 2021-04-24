Страшна травма Жуніора Мораеса. Форвард Шахтаря пропустить Євро

Жуніор Мораес / Фото: Reuters
Основний форвард Шахтаря Жуніор Мораес зазнав травми на тренуванні напередодні недільного матчу 23-го туру УПЛ з Олександрією.
У нападника діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Наступного тижня Мораесу зроблять операцію. За попередніми оцінками медичного департаменту клубу, відновлення футболіста займе близько шести місяців, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
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Отже, бразилець з українським паспортом Мораес точно пропустить фінальну частину Євро – Андрію Шевченку доведеться шукати заміну залізному гравцеві складу.
Руслан Маліновський і Жуніор Мораес / Фото: УАФ
Нагадаємо, на початку квітня Мораесу виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі 6 разів у 17 поєдинках і подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі.
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Контракт Мораеса з Шахтарем спливає 31 грудня 2021 року.
Дивіться, як Мораес забив за збірну України у грі з Фінляндією
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