Захисник збірної України розірвав зв'язки і не допоможе команді на Євро-2020

Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (0:2) молодий захисник Шахтаря Валерій Бондар отримав жахливу травму на рівному місці і був замінений в першому таймі. А сьогодні стали відомі деталі пошкодження футболіста збірної України.

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Про пошкодження 22-річного українця розповів директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скібінський:

"У матчі з Олександрією Валерій отримав досить серйозну травму – розрив бічної зв'язки колінного суглоба. На цей момент прийнято рішення про консервативне лікування. Орієнтовний строк відновлення гравця в цьому випадку – близько 3 місяців"

Андрій Шевченко і Валерій Бондар / Фото: ФФУ

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У поточному сезоні вихованець донецького клубу Валерій Бондар провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, один – в Кубку України і шість – в Лізі чемпіонів. А тепер футболіст не тільки не дограє сезон в УПЛ, але і не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2020 року, який пройде з 12 червня по 12 липня.

Раніше моторошну травму отримав Жуніор Мораес. Форвард Шахтаря також пропустить Євро-2020.

Дивіться, як Бондар забивав за Шахтар

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