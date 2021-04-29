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Зінченка й Луніна в збірній України чекатимуть довго: Шевченко перед Євро будує плани

29 квітня, 16:37

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наша національна команда розпочне готуватися до єврочемпіонату в середині травня без багатьох основних футболістів. Легіонери приїдуть в Україну після 23 травня

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

Цього літа збірна України вдруге у своїй історії зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи. Як відомо, днями УЄФА ухвалив рішення розширити заявки команд на Євро до 26 гравців. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко вже будує плани роботи з підопічними перед турніром. Правда, розраховувати на легіонерів він зможе нескоро.

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Плани по прибуттю футболістів в національну команду опублікував офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на прохання тренерського штабу сезон УПЛ завершать тижнем раніше – 9 травня. Правда, гравці Динамо і Зорі 13 травня ще зіграють фінал Кубка країни. Так що вони прибудуть в розпорядження Шевченка навіть пізніше, ніж хлопці з Угорщини, де чемпіонат фінішує 8 травня. А ось інших легіонерів доведеться чекати довго.

Нещодавно захисник збірної України розірвав зв'язки і не допоможе команді на Євро-2020.

Сезони в Англії, Іспанії, Італії та Бельгії завершують лише 23 травня. Цікаво, що в цей день в Харкові наша збірна зіграє перший контрольний матч – із Бахрейном. У ньому доведеться обходитися без багатьох "варягів".

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А пізніше за всіх у табір Андрія Миколайовича можуть приїхати Андрій Лунін і Олександр Зінченко. Адже на 29 травня запланований фінал Ліги чемпіонів, куди можуть потрапити Реал і Манчестер Сіті.

Також відомо, що форвард Шахтаря пропустить Євро.

У червні "синьо-жовті" ще проведуть товариські зустрічі з Північною Ірландією і Кіпром. Згадаймо, як українці не змогли обіграти Казахстан у відборі на чемпіонат світу:

Читайте також: Сьогодні збірної України – 29 років. Автор її дебютного голу ледь не став росіянином.

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