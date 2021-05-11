Мілевський поїде до Піжона в Брест: Артем розкрив свої плани після краху Миная

Після закінчення чемпіонату України Артем з'їздить до Одеси, щоб послухати MC Рибік, а також вирушить до Бреста, де, можливо, завершить кар'єру гравця

Артем Мілевський / Фото: Instagram

Артем Мілевський, який з Минаєм вилетів із УПЛ, знову натякнув на повернення до брестського Динамо.

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Тиждень тому на пропозицію одного зі своїх фоловерів – "Давай у Брест! Доб'ємо сезон на мажорній ноті і сядеш за написання книги!" – 36-річний Мілевський відреагував: "Можливо".

А тепер Артем опублікував в Instagram фото з прогулянки набережною Ужгорода та на коментар гравця брестського Динамо Максима Вітуса на прізвисько "Піжон" – "Я таких MCQueen ще не бачив" – Міля відповів: "Скоро в них до тебе приїду".

Відзначимо, що в Білорусі чемпіонат відбувається за системою "весна-осінь", після 8 турів Динамо Брест, з яким Мілевський став чемпіоном-2019, перебуває на шостій сходинці.

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Додамо, що в коментарях під фото Мілевського з набережної MC Рибік поцікавився у Артема: "Ти вже вбрався на мій виступ 21-го в Ужгороді?"

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Однак цей виступ Мілевський пропустить. "В Одесі (куди MC Рибік приїде наприкінці травня) побачимося, мій друже",- написав Артем.

Дивіться, як Мілевський з Брестом святкував чемпіонство-2019

Мілевський – чемпіон Білорусі. Емоції фанатів Відео: Twitter