Милевский уедет к Пижону в Брест: Артем раскрыл свои планы после краха Миная

По окончании чемпионата Украины Артем съездит в Одессу, чтобы послушать MC Рыбик, а также направится в Брест, где, возможно, завершит карьеру игрока

Артем Милевский / Фото: Instagram

Артем Милевский, с Минаем вылетевший из УПЛ, снова намекнул на возвращение в брестское Динамо.

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Неделю назад на предложение одного из своих фолловеров – "Давай в Брест! Добьем сезон на мажорной ноте и сядешь за написание книги!" – 36-летний Милевский отреагировал: "Может быть".

А теперь Артем опубликовал в Instagram фото с прогулки по набережной Ужгорода и на комментарий игрока брестского Динамо Максима Витуса по прозвищу "Пижон" – "Я таких MCQueen еще не видел" – Миля ответил: "Скоро в них к тебе приеду".

Отметим, что в Беларуси чемпионат проходит по системе "весна-осень", после 8 туров Динамо Брест, с которым Милевский стал чемпионом-2019, идет шестым.

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Добавим, что в комментариях под фото Милевского с набережной MC Рыбик поинтересовался у Артема: "Ты уже нарядился на мое выступление 21-го в Ужгороде?"

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Однако это выступление Милевский пропустит. "В Одессе (куда MC Рыбик приедет в конце мая) увидимся, мой друг", – написал Артем.

Смотрите, как Милевский с Брестом отмечал чемпионство-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter