Тренер, открывший Милевского и Алиева, остался без работы

Павел Яковенко и столичная Оболонь, которую он возглавлял с октября, прекратили сотрудничество после того, как "пивовары" практически лишились шансов на выход в УПЛ

Павел Яковенко / Фото: ФК "Оболонь"

Столичный футбольный клуб Оболонь и главный тренер знаменитый экс-динамовец Павел Яковенко прекратили сотрудничество, сообщает FootBoom.

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Причина не называется. Однако Оболонь проиграла два последних матча – Николаеву (3:5) и Агробизнесу (0:1), оказавшись на седьмом месте в Первой лиге с призрачными шансами подняться в Премьер-лигу, для чего необходимо быть в ТОП-3.

Яковенко возглавлял "пивоваров" с октября 2020-го. Под руководством 56-летнего специалиста команда выиграла 9 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

По состоянию на сейчас, первые три места в Первой лиге занимают Верес, Черноморец и Металлист 1925.

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Отметим, что в качестве футболиста Павел Яковенко в составе Динамо выиграл Кубок кубков-1986 и трижды становился чемпионом СССР.

Как тренер возглавлял Металлург (Никополь), российские Уралан, Химки, Кубань, Ростов, сборные Украины U-19 и U-21. Но больше всего известен по работе с воспитанниками академии киевского Динамо, которые были собраны с постсоветского пространства и начинали играть в Украине под вывеской Борисфен-2.

Самыми яркими игроками из той команды Яковенко стали уроженец Минска Артем Милевский и хабаровчанин Александр Алиев, которые впоследствии не раз вспоминали об изнурительных тренировках Яковенко.

Алиев и Милевский / Фото: Instagram

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Будь сейчас Яковенко главным тренером Динамо, команда бы 31 декабря не Новый год отмечала, а бежала тест Купера – заявил недавно Милевский.