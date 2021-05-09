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Ворскла идет в еврокубки, Милевский на грани финиша

9 мая, 16:26

Олег Люлька Олег Люлька

Последним представителем Украины в еврокубках стала полтавская Ворскла, одолевшая Минай Милевского и оставившая за бортом Лиги конференций черниговскую Десну

/ Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ворскла выиграла у Десны заочную борьбу за пятое место УПЛ и путевку в новый еврокубок – Лигу конференций.

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В поединке последнего тура чемпионата Украины полтавчане в Ужгороде добыли волевую победу 2:1 над Минаем Артема Милевского, который еще после предыдущего поражения потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. Этот выигрыш позволил полтавчанам набрать 41 очко.

Одновременно Десна, заочно соперничавшая с Ворсклой за пятую строчку, уступила в гостях Мариуполю 1:4 и с 38 баллами осталась за бортом еврокубков.

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Минай – Ворскла – 1:2
Голы: Хахлев, 7 (с пенальти) – Кане, 14, Кулач, 41 (с пенальти)
Предупреждения: Малепе, Багайоко, Хахлев, Матич, Ахмедзаде, Милевский – Чеснаков, Скляр

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Мариуполь – Десна – 4:1
Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 – Конопля, 44
Удаление: Домбровский, 62 (Десна)
Предупреждения: Муравский, Бондаренко – Гуцуляк, Домбровский, Сухоцкий

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Отметим, что Артем Милевский из Миная в матче с Ворсклой отметился желтой карточкой.

По неофициальный данным, Минай после вылета в Первую лигу может прекратить существование.

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Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Не исключено, что сегодня был и последний матч в карьере 36-летнего Милевского.

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1
ДинамоДинамоДин
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5
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15
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Забитые 59
Пропущеные 15
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2
Шахтер Шахтер Шах
25
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31
51
Забитые 50
Пропущеные 19
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П П В
3
ЗаряЗаряЗар
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Забитые 44
Пропущеные 22
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Результаты последних матчей: В В В П В
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КолосКолосКол
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Пропущеные 26
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ВорсклаВорсклаВор
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Пропущеные 30
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Результаты последних матчей: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
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Забитые 38
Пропущеные 32
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Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
АлександрияАлександрияАле
26
8
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33
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29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
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35
37
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29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
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ЛьвовЛьвовЛьв
25
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Забитые 24
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Разница -26
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РухРухРух
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Пропущеные 38
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МариупольМариупольМар
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ИнгулецИнгулецИнг
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ОлимпикОлимпикОли
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Пропущеные 47
Разница -20
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МинайМинайМин
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Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

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