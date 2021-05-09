Ворскла крокує до єврокубків, Мілевський на межі фінішу

Останнім представником України в єврокубках стала полтавська Ворскла, яка здолала Минай Мілевського і залишила за бортом Ліги конференцій чернігівську Десну

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Ворскла виграла у Десни заочну боротьбу за п'яте місце УПЛ і путівку до нового єврокубку – Ліги конференцій.

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У поєдинку останнього туру чемпіонату України полтавці в Ужгороді здобули вольову перемогу 2:1 над Минаєм Артема Мілевського, який ще після попередньої поразки втратив шанси на збереження прописки в найвищому дивізіоні. Цей виграш допоміг полтавцям набрати 41 очко.

Водночас Десна, яка заочно суперничала з Ворсклою за п'яту сходинку, поступилася в гостях Маріуполю 1:4 і з 38 балами залишилася за бортом єврокубків.

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Минай – Ворскла – 1:2

Голи: Хахльов, 7 (з пенальті) – Кане, 14, Кулач, 41 (з пенальті)

Попередження: Малепе, Багайоко, Хахльов, Матич, Ахмедзаде, Мілевський – Чеснаков, Скляр

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Маріуполь – Десна – 4:1

Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 86 – Конопля, 44

Вилучення: Домбровський, 62 (Десна)

Попередження: Муравський, Бондаренко – Гуцуляк, Домбровський, Сухоцький

Відзначимо, що Артем Мілевський з Миная в матчі з Ворсклою відзначився жовтою карткою.

За неофіційний даними, Минай після вильоту до Першої ліги може припинити існування.

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Артем Мілевський / Фото: Instagram

Не виключено, що сьогодні був і останній матч в кар'єрі 36-річного Мілевського.