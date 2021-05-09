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Ворскла крокує до єврокубків, Мілевський на межі фінішу

9 травня, 16:26

Олег Люлька Олег Люлька

Останнім представником України в єврокубках стала полтавська Ворскла, яка здолала Минай Мілевського і залишила за бортом Ліги конференцій чернігівську Десну

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Ворскла виграла у Десни заочну боротьбу за п'яте місце УПЛ і путівку до нового єврокубку – Ліги конференцій.

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У поєдинку останнього туру чемпіонату України полтавці в Ужгороді здобули вольову перемогу 2:1 над Минаєм Артема Мілевського, який ще після попередньої поразки втратив шанси на збереження прописки в найвищому дивізіоні. Цей виграш допоміг полтавцям набрати 41 очко.

Водночас Десна, яка заочно суперничала з Ворсклою за п'яту сходинку, поступилася в гостях Маріуполю 1:4 і з 38 балами залишилася за бортом єврокубків.

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Минай – Ворскла – 1:2
Голи: Хахльов, 7 (з пенальті) – Кане, 14, Кулач, 41 (з пенальті)
Попередження: Малепе, Багайоко, Хахльов, Матич, Ахмедзаде, Мілевський – Чеснаков, Скляр

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Маріуполь – Десна – 4:1
Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 86 – Конопля, 44
Вилучення: Домбровський, 62 (Десна)
Попередження: Муравський, Бондаренко – Гуцуляк, Домбровський, Сухоцький

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Відзначимо, що Артем Мілевський з Миная в матчі з Ворсклою відзначився жовтою карткою.

За неофіційний даними, Минай після вильоту до Першої ліги може припинити існування.

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Артем Мілевський

Артем Мілевський / Фото: Instagram

Не виключено, що сьогодні був і останній матч в кар'єрі 36-річного Мілевського.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забиті 50
Пропущені 19
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В П П В
3
ЗоряЗоряЗор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
ОлександріяОлександріяОле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забиті 35
Пропущені 37
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н П
9
ЛьвівЛьвівЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забиті 24
Пропущені 50
Різниця -26
Результати останніх матчів: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забиті 26
Пропущені 38
Різниця -12
Результати останніх матчів: В В В Н В
11
МаріупольМаріупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забиті 24
Пропущені 35
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забиті 27
Пропущені 47
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П Н
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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