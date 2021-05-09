Ворскла крокує до єврокубків, Мілевський на межі фінішу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"
Ворскла виграла у Десни заочну боротьбу за п'яте місце УПЛ і путівку до нового єврокубку – Ліги конференцій.
У поєдинку останнього туру чемпіонату України полтавці в Ужгороді здобули вольову перемогу 2:1 над Минаєм Артема Мілевського, який ще після попередньої поразки втратив шанси на збереження прописки в найвищому дивізіоні. Цей виграш допоміг полтавцям набрати 41 очко.
Водночас Десна, яка заочно суперничала з Ворсклою за п'яту сходинку, поступилася в гостях Маріуполю 1:4 і з 38 балами залишилася за бортом єврокубків.
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Минай – Ворскла – 1:2
Голи: Хахльов, 7 (з пенальті) – Кане, 14, Кулач, 41 (з пенальті)
Попередження: Малепе, Багайоко, Хахльов, Матич, Ахмедзаде, Мілевський – Чеснаков, Скляр
Маріуполь – Десна – 4:1
Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 86 – Конопля, 44
Вилучення: Домбровський, 62 (Десна)
Попередження: Муравський, Бондаренко – Гуцуляк, Домбровський, Сухоцький
Відзначимо, що Артем Мілевський з Миная в матчі з Ворсклою відзначився жовтою карткою.
За неофіційний даними, Минай після вильоту до Першої ліги може припинити існування.
Артем Мілевський / Фото: Instagram
Артем Мілевський / Фото: Instagram
Не виключено, що сьогодні був і останній матч в кар'єрі 36-річного Мілевського.