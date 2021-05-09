Финал сезона! Расписание и результаты последнего тура УПЛ

Сегодня завершается чемпионат Украины по футболу – призеры уже известны, осталось определить команду, которая выступит в Лиге конференций

"Динамо" - "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 9 мая, будет сыгран последний тур украинской Премьер-лиги. Интрига лишь одна – кто пробьется в Лигу конференций – Ворскла или Десна. УПЛ точно покинет Минай.

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26-й тур УПЛ

14:00. Колос – Динамо

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 5.20 – 3.65 – 1.70

14:00. Заря – Александрия

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.81 – 3.65 – 4.40

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14:00. Мариуполь – Десна

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 6.90 – 3.90 – 1.53

14:00. Минай – Ворскла

ТВ: Футбол 3

Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.25

17:00. Шахтер – Ингулец

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 20.00

17:00. Днепр-1 – Рух

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.85 – 3.45 – 4.55

17:00. Львов – Олимпик

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3.00 – 3.55 – 2.26

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Турнирная таблица

Напомним, что все матчи УПЛ можно смотреть на Oll.tv.