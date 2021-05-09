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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Финал сезона! Расписание и результаты последнего тура УПЛ

9 мая, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сегодня завершается чемпионат Украины по футболу – призеры уже известны, осталось определить команду, которая выступит в Лиге конференций

"Динамо" - "Колос"

"Динамо" - "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 9 мая, будет сыгран последний тур украинской Премьер-лиги. Интрига лишь одна – кто пробьется в Лигу конференций – Ворскла или Десна. УПЛ точно покинет Минай.

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26-й тур УПЛ

14:00. Колос – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.20 – 3.65 – 1.70

14:00. Заря – Александрия
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.81 – 3.65 – 4.40

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14:00. Мариуполь – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 3.90 – 1.53

14:00. Минай – Ворскла
ТВ: Футбол 3
Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.25

В тренде
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"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев

17:00. Шахтер – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 20.00

17:00. Днепр-1 – Рух
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.85 – 3.45 – 4.55

17:00. Львов – Олимпик
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.00 – 3.55 – 2.26

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Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забитые 50
Пропущеные 19
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П П В
3
ЗаряЗаряЗар
25
14
5
6
42
21
21
47
Забитые 42
Пропущеные 21
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забитые 36
Пропущеные 23
Разница 13
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забитые 37
Пропущеные 28
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забитые 35
Пропущеные 29
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П П В В
7
АлександрияАлександрияАле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забитые 32
Пропущеные 35
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забитые 26
Пропущеные 38
Разница -12
Результаты последних матчей: В В В Н В
11
ИнгулецИнгулецИнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забитые 24
Пропущеные 35
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П Н П
12
МариупольМариупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: Н П П Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П Н
14
МинайМинайМин
25
4
6
15
15
45
-30
18
Забитые 15
Пропущеные 45
Разница -30
Результаты последних матчей: П П П В П

Напомним, что все матчи УПЛ можно смотреть на Oll.tv.

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