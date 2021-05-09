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Фінал сезону! Розклад і результати останнього туру УПЛ

9 травня, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сьогодні завершується чемпіонат України з футболу – призери вже відомі, залишилося визначити команду, яка виступить в Лізі конференцій

"Динамо" - "Колос"

"Динамо" - "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У неділю, 9 травня, буде зіграно останній тур української Прем'єр-ліги. Інтрига лише одна – хто проб'ється в Лігу конференцій – Ворскла чи Десна. УПЛ точно покине Минай.

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26-й тур УПЛ

14:00. Колос – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 5.20 – 3.65 – 1.70

14:00. Зоря – Олександрія
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.81 – 3.65 – 4.40

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14:00. Маріуполь – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 6.90 – 3.90 – 1.53

14:00. Минай – Ворскла
ТВ: Футбол 3
Букмекери: 11.50 – 5.40 – 1.25

В тренді
Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв

17:00. Шахтар – Інгулець
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.15 – 7.70 – 20.00

17:00. Дніпро-1 – Рух
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.85 – 3.45 – 4.55

17:00. Львів – Олімпік
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 3.00 – 3.55 – 2.26

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Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
ШахтарШахтарШах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забиті 50
Пропущені 19
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В П П В
3
ЗоряЗоряЗор
25
14
5
6
42
21
21
47
Забиті 42
Пропущені 21
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забиті 36
Пропущені 23
Різниця 13
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забиті 37
Пропущені 28
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забиті 35
Пропущені 29
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П П В В
7
ОлександріяОлександріяОле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забиті 32
Пропущені 35
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забиті 35
Пропущені 37
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н П
9
ЛьвівЛьвівЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забиті 24
Пропущені 50
Різниця -26
Результати останніх матчів: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забиті 26
Пропущені 38
Різниця -12
Результати останніх матчів: В В В Н В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забиті 24
Пропущені 35
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П Н П
12
МаріупольМаріупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забиті 27
Пропущені 47
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П Н
14
МинайМинайМин
25
4
6
15
15
45
-30
18
Забиті 15
Пропущені 45
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П П В П

Нагадаємо, що всі матчі УПЛ можна дивитися на Oll.tv.

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