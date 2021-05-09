Фінал сезону! Розклад і результати останнього туру УПЛ

"Динамо" - "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
У неділю, 9 травня, буде зіграно останній тур української Прем'єр-ліги. Інтрига лише одна – хто проб'ється в Лігу конференцій – Ворскла чи Десна. УПЛ точно покине Минай.
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26-й тур УПЛ
14:00. Колос – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 5.20 – 3.65 – 1.70
14:00. Зоря – Олександрія
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.81 – 3.65 – 4.40
14:00. Маріуполь – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 6.90 – 3.90 – 1.53
14:00. Минай – Ворскла
ТВ: Футбол 3
Букмекери: 11.50 – 5.40 – 1.25
17:00. Шахтар – Інгулець
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.15 – 7.70 – 20.00
17:00. Дніпро-1 – Рух
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.85 – 3.45 – 4.55
17:00. Львів – Олімпік
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 3.00 – 3.55 – 2.26
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що всі матчі УПЛ можна дивитися на Oll.tv.