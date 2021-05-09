Фінал сезону! Розклад і результати останнього туру УПЛ

Сьогодні завершується чемпіонат України з футболу – призери вже відомі, залишилося визначити команду, яка виступить в Лізі конференцій

"Динамо" - "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У неділю, 9 травня, буде зіграно останній тур української Прем'єр-ліги. Інтрига лише одна – хто проб'ється в Лігу конференцій – Ворскла чи Десна. УПЛ точно покине Минай.

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26-й тур УПЛ

14:00. Колос – Динамо

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 5.20 – 3.65 – 1.70

14:00. Зоря – Олександрія

ТВ: УНІАН

Букмекери: 1.81 – 3.65 – 4.40

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14:00. Маріуполь – Десна

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 6.90 – 3.90 – 1.53

14:00. Минай – Ворскла

ТВ: Футбол 3

Букмекери: 11.50 – 5.40 – 1.25

В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

17:00. Шахтар – Інгулець

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 1.15 – 7.70 – 20.00

17:00. Дніпро-1 – Рух

ТВ: УНІАН

Букмекери: 1.85 – 3.45 – 4.55

17:00. Львів – Олімпік

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 3.00 – 3.55 – 2.26

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Турнірна таблиця

Нагадаємо, що всі матчі УПЛ можна дивитися на Oll.tv.