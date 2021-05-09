Після матчу підсумкового туру української Прем'єр-ліги з Інгульцем португалець Каштру попрощався з гравцями Шахтаря і заявив, що зробив це зі щасливою душею

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Луїш Каштру залишає Шахтар. Недільний поєдинок підсумкового туру УПЛ, в якому "гірники" обіграли Інгулець 1:0, став останнім для португальського фахівця біля керма донецької команди.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Шахтар не зміг захистити чемпіонський титул, пропустивши вперед Динамо.

Після гри з Інгульцем 9 травня Каштру, в якого після закінчення цього сезону завершується контракт із Шахтарем, попрощався з гравцями команди.

"Я кажу: "До побачення!" Це "до побачення" – з великими побажаннями успіху і зі щасливою душею. Для мене було честю представляти Шахтар", – заявив Каштру в ефірі програми "Тур онлайн" на каналі Футбол 1