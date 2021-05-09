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Луиш Каштру покидает Шахтер

9 мая, 19:30

Олег Люлька Олег Люлька

После матча заключительного тура украинской Премьер-лиги с Ингульцом португалец Каштру попрощался с игроками Шахтера и заявил, что сделал это со счастливой душой

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Луиш Каштру покидает Шахтер. Воскресный поединок заключительного тура УПЛ, в котором "горняки" обыграли Ингулец 1:0, стал последним для португальского специалиста у руля донецкой команды.

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Напомним, в этом сезоне Шахтер не смог защитить чемпионский титул, пропустив вперед Динамо.

После игры с Ингульцом 9 мая Каштру, у которого по окончании этого сезона истекает контракт с Шахтером, попрощался с игроками команды.

"Я говорю: "До свидания!" Это "до свидания" – с большими пожеланиями удачи и со счастливой душой. Для меня было честью представлять Шахтер", – заявил Каштру в эфире программы "Тур онлайн" на канале Футбол 1

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7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забитые 36
Пропущеные 38
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
ЛьвовЛьвовЛьв
26
8
5
13
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29
Забитые 25
Пропущеные 51
Разница -26
Результаты последних матчей: Н П В В В
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Пропущеные 41
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