Шахтар закрив сезон перемогою над Інгульцем

В останньому матчі чемпіонату "гірники" на НСК "Олімпійський" з мінімальним рахунком обіграли Інгулець. Перемогу донецькому клубу приніс гол Тете, забитий в першому таймі

Тете / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В Україні завершився чемпіонат країни з футболу сезону-2020/21. У заключній грі першості Шахтар на НСК Олімпійський обіграв Інгулець з рахунком 1:0.

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Перемогу "гірникам" приніс гол Тете, забитий на 17-й хвилині.

Відео гола Тете

Нагадаємо, на гру з Інгульцем Шахтар приїхав ретроавтобусом "Турист" 1973 року випуску, в такий спосіб віддаючи данину 85-річчю, яке донецький клуб відзначає в травні.

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Раніше стало відомо, що Ворскла виступить в Лізі конференцій. Полтавський клуб отримав останню путівку від України до єврокубків. Цьому сприяли два фактори: перемога Ворскли над Минаєм 2:1 і поразка Десни в Маріуполі 1:4.

Всі учасники єврокубків від України

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Ліга чемпіонів: Динамо, Шахтар

Ліга Європи: Зоря

Ліга конференцій: Колос, Ворскла

При цьому найвищий дивізіон українського футболу залишає Минай Артема Мілевського.