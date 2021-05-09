Шахтар закрив сезон перемогою над Інгульцем

Тете / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
В Україні завершився чемпіонат країни з футболу сезону-2020/21. У заключній грі першості Шахтар на НСК Олімпійський обіграв Інгулець з рахунком 1:0.
Перемогу "гірникам" приніс гол Тете, забитий на 17-й хвилині.
Відео гола Тете
Нагадаємо, на гру з Інгульцем Шахтар приїхав ретроавтобусом "Турист" 1973 року випуску, в такий спосіб віддаючи данину 85-річчю, яке донецький клуб відзначає в травні.
Раніше стало відомо, що Ворскла виступить в Лізі конференцій. Полтавський клуб отримав останню путівку від України до єврокубків. Цьому сприяли два фактори: перемога Ворскли над Минаєм 2:1 і поразка Десни в Маріуполі 1:4.
Всі учасники єврокубків від України
Ліга чемпіонів: Динамо, Шахтар
Ліга Європи: Зоря
Ліга конференцій: Колос, Ворскла
При цьому найвищий дивізіон українського футболу залишає Минай Артема Мілевського.