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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Шахтар закрив сезон перемогою над Інгульцем

9 травня, 18:54

Олег Люлька Олег Люлька

В останньому матчі чемпіонату "гірники" на НСК "Олімпійський" з мінімальним рахунком обіграли Інгулець. Перемогу донецькому клубу приніс гол Тете, забитий в першому таймі

Тете

Тете / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В Україні завершився чемпіонат країни з футболу сезону-2020/21. У заключній грі першості Шахтар на НСК Олімпійський обіграв Інгулець з рахунком 1:0.

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Перемогу "гірникам" приніс гол Тете, забитий на 17-й хвилині.

Відео гола Тете

Нагадаємо, на гру з Інгульцем Шахтар приїхав ретроавтобусом "Турист" 1973 року випуску, в такий спосіб віддаючи данину 85-річчю, яке донецький клуб відзначає в травні.

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Раніше стало відомо, що Ворскла виступить в Лізі конференцій. Полтавський клуб отримав останню путівку від України до єврокубків. Цьому сприяли два фактори: перемога Ворскли над Минаєм 2:1 і поразка Десни в Маріуполі 1:4.

Всі учасники єврокубків від України

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Ліга чемпіонів: Динамо, Шахтар
Ліга Європи: Зоря
Ліга конференцій: Колос, Ворскла

При цьому найвищий дивізіон українського футболу залишає Минай Артема Мілевського.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
ЗоряЗоряЗор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
ЛьвівЛьвівЛьв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
ОлександріяОлександріяОле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
РухРухРух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
МаріупольМаріупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
ОлімпікОлімпікОлі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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