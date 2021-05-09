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После победы – дали медали! Заря получила "бронзу" УПЛ

9 мая, 16:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Луганский клуб обыграл Александрию в последнем туре чемпионата Украины и получил бронзовые награды за третье место в Премьер-лиге

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В заключительном туре чемпионата Украины Заря принимала Александрию. К сожалению для болельщиков, турнирного значения поединок не имел. Заря заранее забронировала себе бронзовые медали, а Александрия не смогла побороться за еврокубки. Поэтому команды особо не напрягались.

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Отличный шанс первой открыть счет упустила Александрия в концовке первого тайма. Гречишкин не реализовал пенальти.

Луганчане добились своего на контратаках. Сначала защита упустила Гладкого, который оказался сам на линии вратарской. А потом Алефиренко убежал один на один.

Перед финальным свистком гости забили гол престижа, на этом и закончили встречу. По окончании которой футболисты Зари получили бронзовые медали.

Заря – Александрия – 2:1
Голы: Гладкий (63), Алефиренко (73) – Новиков (86).

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Смотрите матч Заря – Александрия:

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8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
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8
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25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
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Напомним, что для Зари сезон еще не завершен. 13 мая Заря сыграет в финале Кубка Украины против Динамо.

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