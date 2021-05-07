Минай прекращает свое существование после вылета из Премьер-лиги – СМИ

Закарпатская команда была нужна своим владельцам только в элитном дивизионе украинского футбола, теперь клуб будет заниматься только детьми

Милевский в форме "Миная" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Вчера вечером в чемпионате страны произошло неординарное событие: футболисты Миная отказывались выходить на матч с Шахтером. После затяжных переговоров команда все же появилась на поле НСК "Олимпийский" в Киеве. Проиграв "горнякам", коллектив из Закарпатья лишился шансов сохранить прописку в Премьер-лиге.

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После встречи стала появляться информация, что Минай прекращает свое существование как профессиональный клуб. Сначала в эфире проекта ProFootballDigital на странице в Instagram об этом рассказал журналист Владимир Зверов. Мол, уже все все понимают: Антон Шиндер покинул Ужгород, Артем Милевский и еще несколько игроков не попали в заявку.

Вашему вниманию – результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица.

Чуть позже эти сведения подтвердил сайт Meta-ratings:

"Учредителей закарпатского ФК интересовал только элитный дивизион, поэтому выступление Миная в новом сезоне в Первой лиге под большим вопросом. Не исключен вариант, что в ближайшей перспективе Минай сосредоточится только на развитии детско-юношеского футбола".

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Официальной реакции клуба на эти новости пока что нет.

Смотрите обзор матча Минай – Шахтер на "Олимпийском":