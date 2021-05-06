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Минай не вышел на матч против Шахтера: что случилось

6 мая, 19:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Закарпатский клуб отказался выйти на поле на матч против Шахтера. Клуб закрылся в раздевалке и ставит свои условия. Организаторы матча пытаются узнать причину такого решения

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Минай не вышел на матч против Шахтера в 25-м туре чемпионата Украины! Причина такого решения закарпатского клуба пока неизвестна. Поединок должен был начаться в 19:00 в Киеве в НСК "Олимпийский".

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Команда закрылась в раздевалке и не дает никакой информации. Делегат и судейский наблюдатель отправились к ним, чтобы убедить команду пролить свет на то, собирается она играть или нет. Стартовый свисток могут задержать на 30 минут в случае форс-мажора, если эту ситуацию приравняют к таковой, сообщается в эфире канала "Футбол 2".

Если спустя полчаса команда не выйдет на поле, им грозит техническое поражение. Сообщается, что делегат все-таки пробился в раздевалку к Минаю, однако команда даже не переоделась.

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Позже в эфире канала сообщили, что двое игроков Миная уговаривают других не выходить на поле. Тем не менее ассистент главного тренера вышел из раздевалки и заявил, что команда все же сыграет. Крайний срок начала матча – 19:30. В итоге матч Минай – Шахтер начался с получасовой задержкой.

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Минай занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги и практически потерял шансы на спасение. Шахтер располагается на второй строчке.

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