Минай не вийшов на матч проти Шахтаря: що сталося

Закарпатський клуб відмовився вийти на поле на матч проти Шахтаря. Клуб закрився в роздягальні і ставить свої умови. Організатори матчу намагаються дізнатися причину такого рішення

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Минай не вийшов на матч проти Шахтаря в 25-му турі чемпіонату України! Причина такого рішення закарпатського клубу поки невідома. Поєдинок повинен був початися о 19:00 в Києві в НСК "Олімпійський".

Реклама

Читайте також: Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Команда закрилася в роздягальні і не дає ніякої інформації. Делегат і суддівський спостерігач вирушили до них, щоб переконати команду пролити світло на те, збирається вона грати чи ні. Стартовий свисток можуть затримати на 30 хвилин у разі форс-мажору, якщо цю ситуацію прирівняють до такої, повідомляється в ефірі каналу "Футбол 2".

Якщо через півгодини команда не вийде на поле, їм загрожує технічна поразка. Повідомляється, що делегат все-таки пробився в роздягальню до Минаю, однак команда навіть не переодяглася.

В тренді Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Пізніше в ефірі каналу повідомили, що двоє гравців Миная вмовляють інших не виходити на поле. Проте асистент головного тренера вийшов із роздягальні і заявив, що команда все ж зіграє. Крайній термін початку матчу – 19:30. В підсумку матч Минай – Шахтар розпочався з півгодинною затримкою.

Реклама

Минай займає останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і практично втратив шанси на порятунок. Шахтар розташовується на другій сходинці.