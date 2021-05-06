Минай уговорили выйти на матч против Шахтера. Встреча началась с получасовым опозданием

Минай таки согласился выйти на матч против Шахтера. Команда была закрыта в раздевалке, но все же сдалась перед уговорами делегата встречи и угрозами получить техническое поражение

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Скандальный матч 25-го тура чемпионата Украины между Минаем и Шахтером в Киеве в НСК "Олимпийский" все-таки состоится. Ранее Минай отказался выходить на поле по неизвестной причине. Тем не менее после уговоров делегата встречи закарпатский клуб таки согласился сыграть.

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Из-за выходки Миная начало матча пришлось перенести на полчаса, а футболисты закарпатского клуба разминались прямо в раздевалке.

Причина бойкота Миная пока неизвестна, но мы ранее писали, что двое игроков Миная уговаривают других не выходить на поле. Имена этих футболистов не сообщались.

Минай занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги и практически потерял шансы на спасение. Шахтер располагается на второй строчке.