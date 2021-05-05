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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу

5 мая, 10:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Семь матчей предпоследнего тура проходят среди недели, Динамо и Шахтер играют с аутсайдерами, а Заря вновь оформляет бронзовые медали

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На этой неделе запланированы сразу два тура украинской Премьер-лиги. Напомним, тренерский штаб сборной попросил уплотнить календарь, чтобы больше поработать с игроками перед Евро-2020. В среду и четверг проходят поединки 25-го, предпоследнего, тура сезона, в котором может определиться главный неудачник чемпионата.

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В понедельник Олимпик нашел нового тренера за несколько часов.

Вашему вниманию – расписание трансляций всех матчей, котировки букмекерских контор, оперативные результаты и турнирная таблица.

Среда, 5 мая

14:00. Динамо – Мариуполь, ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 12.50

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19:00. Днепр-1 – Заря, ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.95 – 3.50 – 2.25

19:00. Ворскла – Десна, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70

19:00. Александрия – Колос, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70

Четверг, 6 мая

В тренде
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19:00. Минай – Шахтер, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.15

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19:00. Рух – Олимпик, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.15 – 3.45 – 3.35

19:00. Ингулец – Львов, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.15 – 3.35 – 3.45

Турнирная таблица УПЛ:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
24
13
5
6
41
21
20
44
Забитые 41
Пропущеные 21
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забитые 34
Пропущеные 23
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
МариупольМариупольМар
24
5
7
12
23
40
-17
22
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П В
13
ОлимпикОлимпикОли
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

Тем временем, Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов.

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Смотрите, как Олимпик обыгрывал Зарю:

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