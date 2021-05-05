Расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу

Семь матчей предпоследнего тура проходят среди недели, Динамо и Шахтер играют с аутсайдерами, а Заря вновь оформляет бронзовые медали

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На этой неделе запланированы сразу два тура украинской Премьер-лиги. Напомним, тренерский штаб сборной попросил уплотнить календарь, чтобы больше поработать с игроками перед Евро-2020. В среду и четверг проходят поединки 25-го, предпоследнего, тура сезона, в котором может определиться главный неудачник чемпионата.

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В понедельник Олимпик нашел нового тренера за несколько часов.

Вашему вниманию – расписание трансляций всех матчей, котировки букмекерских контор, оперативные результаты и турнирная таблица.

Среда, 5 мая

14:00. Динамо – Мариуполь, ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 12.50

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19:00. Днепр-1 – Заря, ТВ: "Униан"

Букмекеры: 2.95 – 3.50 – 2.25

19:00. Ворскла – Десна, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70

19:00. Александрия – Колос, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70

Четверг, 6 мая

В тренде Белорусский спортсмен объявил голодовку в поддержку политзаключенных. Уже потерял 9 кг

19:00. Минай – Шахтер, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.15

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19:00. Рух – Олимпик, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.15 – 3.45 – 3.35

19:00. Ингулец – Львов, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.15 – 3.35 – 3.45

Турнирная таблица УПЛ:

Тем временем, Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов.

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Смотрите, как Олимпик обыгрывал Зарю: