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Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

5 травня, 10:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сім матчів передостаннього туру проходять серед тижня, Динамо і Шахтар грають з аутсайдерами, а Зоря знову оформлює бронзові медалі

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На цьому тижні проходять відразу два тури української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, тренерський штаб збірної попросив ущільнити календар, щоб більше попрацювати з гравцями перед Євро-2020. У середу і четвер відбуваються поєдинки 25-го, передостаннього, туру сезону, в якому може визначитися головний невдаха чемпіонату.

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У понеділок Олімпік знайшов нового тренера за кілька годин.

До вашої уваги – розклад трансляцій всіх матчів, котирування букмекерських контор, оперативні результати і турнірна таблиця.

Середа, 5 травня

14:00. Динамо – Маріуполь, ТБ: "2+2"
Букмекери: 1.25 – 6.00 – 12.50

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19.00. Дніпро-1 – Зоря, ТБ: "Уніан"
Букмекери: 2.95 – 3.50 – 2.25

19.00. Ворскла – Десна, ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70

19.00. Олександрія – Колос, ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70

Четвер, 6 травня

В тренді
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19.00. Минай – Шахтар, ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.15

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19.00. Рух – Олімпік, ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 2.15 – 3.45 – 3.35

19.00. Інгулець – Львів, ТБ: "Футбол 3"
Букмекери: 2.15 – 3.35 – 3.45

Турнірна таблиця УПЛ:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
24
13
5
6
41
21
20
44
Забиті 41
Пропущені 21
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забиті 32
Пропущені 33
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
МаріупольМаріупольМар
24
5
7
12
23
40
-17
22
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н П В
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

Тим часом, Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів.

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Дивіться, як Олімпік обігрував Зорю:

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