Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Сім матчів передостаннього туру проходять серед тижня, Динамо і Шахтар грають з аутсайдерами, а Зоря знову оформлює бронзові медалі

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На цьому тижні проходять відразу два тури української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, тренерський штаб збірної попросив ущільнити календар, щоб більше попрацювати з гравцями перед Євро-2020. У середу і четвер відбуваються поєдинки 25-го, передостаннього, туру сезону, в якому може визначитися головний невдаха чемпіонату.

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У понеділок Олімпік знайшов нового тренера за кілька годин.

До вашої уваги – розклад трансляцій всіх матчів, котирування букмекерських контор, оперативні результати і турнірна таблиця.

Середа, 5 травня

14:00. Динамо – Маріуполь, ТБ: "2+2"

Букмекери: 1.25 – 6.00 – 12.50

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19.00. Дніпро-1 – Зоря, ТБ: "Уніан"

Букмекери: 2.95 – 3.50 – 2.25

19.00. Ворскла – Десна, ТБ: "Футбол 1"

Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70

19.00. Олександрія – Колос, ТБ: "Футбол 2"

Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70

Четвер, 6 травня

19.00. Минай – Шахтар, ТБ: "Футбол 2"

Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.15

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19.00. Рух – Олімпік, ТБ: "Футбол 1"

Букмекери: 2.15 – 3.45 – 3.35

19.00. Інгулець – Львів, ТБ: "Футбол 3"

Букмекери: 2.15 – 3.35 – 3.45

Турнірна таблиця УПЛ:

Тим часом, Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів.

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Дивіться, як Олімпік обігрував Зорю: