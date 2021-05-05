Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
На цьому тижні проходять відразу два тури української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, тренерський штаб збірної попросив ущільнити календар, щоб більше попрацювати з гравцями перед Євро-2020. У середу і четвер відбуваються поєдинки 25-го, передостаннього, туру сезону, в якому може визначитися головний невдаха чемпіонату.
У понеділок Олімпік знайшов нового тренера за кілька годин.
До вашої уваги – розклад трансляцій всіх матчів, котирування букмекерських контор, оперативні результати і турнірна таблиця.
Середа, 5 травня
14:00. Динамо – Маріуполь, ТБ: "2+2"
Букмекери: 1.25 – 6.00 – 12.50
19.00. Дніпро-1 – Зоря, ТБ: "Уніан"
Букмекери: 2.95 – 3.50 – 2.25
19.00. Ворскла – Десна, ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70
19.00. Олександрія – Колос, ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 2.70 – 3.25 – 2.70
Четвер, 6 травня
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19.00. Минай – Шахтар, ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.15
19.00. Рух – Олімпік, ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 2.15 – 3.45 – 3.35
19.00. Інгулець – Львів, ТБ: "Футбол 3"
Букмекери: 2.15 – 3.35 – 3.45
Турнірна таблиця УПЛ:
Тим часом, Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів.
Дивіться, як Олімпік обігрував Зорю: