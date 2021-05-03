Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин

Тільки сьогодні вдень стало відомо, що Олімпік розпрощався зі своїм головним тренером Юрієм Калитвинцевим. Сторони вирішили розійтися без претензій після двох з невеликим місяців співпраці. А вже ввечері понеділка донецький клуб визначився з новим наставником. Ним став колишній керманич "олімпійців" Роман Санжар.

Новини команди в коментарі FootBoom розповів президент клубу Владислав Гельзін:

"Результату немає – і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри, ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. Зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти і зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти. Коли ми міняли Климовського на Калитвинцева, то реально хотіли підсилитися. Тим не менш, вийшло так, як вийшло.

Що далі? У нас вже є домовленість з тренером – до нас повертається Роман Санжар. Із ним підписаний контракт на два роки".