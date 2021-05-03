Кандидату в збірну України зламали ніс

Воротар луганської Зорі Микита Шевченко, якого раніше запрошували до лав національної команди, зламав ніс на тренуванні

Микита Шевченко / Фото: УАФ

Ще одну втрату понесла Зоря перед завершальними турами чемпіонату України. 28-річний голкіпер Микита Шевченко, який тривалий час був основним в колективі Віктора Скрипника, отримав травму.

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Напередодні Зоря обіграла Минай і залишилася в гонці за сріблом.

Як повідомляє офіційний сайт Зорі, неприємність трапилася з Шевченком на тренуванні. Про це розповів головний тренер команди:

"Микита отримав струс мозку плюс перелом носа. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення".

Очевидно, що в травні воротар вже не зіграє. Нагадаємо, він викликався в збірну України, в минулому році значився серед кандидатів на поїздку на Євро-2020 і також отримав травму. Тоді уродженець Горлівки лікувався пів року.

Нещодавно футболіст отримав страшну травму в матчі УПЛ.

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За два тури до завершення сезону 2020/2021 Зоря займає третє місце, на чотири очки відстаючи від Шахтаря. У середу луганчани зіграють з Дніпром-1, а "гірники" в четвер – з Минаєм.

Дивіться, як Зоря програла Олімпіку в чемпіонаті України:

Днями ще один футболіст збірної України отримав травму перед Євро.