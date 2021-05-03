Кандидату в сборную Украины сломали нос

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко, которого ранее привлекали в ряды национальной команды, сломал нос на тренировке

Никита Шевченко / Фото: УАФ

Еще одну потерю понесла Заря перед завершающими турами чемпионата Украины. 28-летний голкипер Никита Шевченко, который длительное время был основным в коллективе Виктора Скрипника, получил травму.

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Накануне Заря обыграла Минай и осталась в гонке за серебром.

Как сообщает официальный сайт Зари, неприятность случилась с Шевченко на тренировке. Об этом рассказал главный тренер команды:

"Никита получил сотрясение плюс перелом носа. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорейшее возвращение".

Очевидно, что в мае вратарь уже не сыграет. Напомним, ранее он вызывался в сборную Украины, в прошлом году значился среди кандидатов на поездку на Евро-2020 и также получил травму. Тогда уроженец Горловки лечился полгода.

Недавно футболист получил жуткую травму в матче УПЛ.

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За два тура до завершения сезона 2020/2021 Заря занимает третье место, на четыре очка отставая от Шахтера. В среду луганчане сразятся с Днепром-1, а "горняки" в четверг – с Минаем.

Смотрите, как Заря проиграла Олимпику в чемпионате Украины:

На днях еще один футболист сборной Украины получил травму перед Евро.