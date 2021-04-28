На швидкій з Чернігова до Києва: футболіст отримав страшну травму в матчі УПЛ

У матчі чемпіонату України з футболу нападник Олімпіка Ібрагім Каргбо отримав серйозну травму – перелом малої і великої гомілкової кістки лівої ноги

Сьогодні в рамках перенесеного матчу 10-го туру УПЛ Олімпік обіграв Зорю – 2:1. І втратив форварда Ібрагіма Каргбо через моторошну травму.

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В середині першого тайму голкіпер Зорі Нікола Васіль вибіг за м'ячем за межі штрафного, де зіткнувся з Каргбо. Воротар отримав пряму червону картку, а футболіст не зміг продовжити зустріч.

Як повідомив після матчу головний тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев, у Каргбо зламані мала і велика гомілкові кістки лівої ноги. Футболіста на швидкій допомозі повезли з Чернігова, де проходив матч, відразу до Києва.

Нагадаємо, що ця перемога дозволила Олімпіку трохи віддалитися від зони вильоту, а ось Зоря практично втратила шанси поборотися за срібні медалі і місце в Лізі чемпіонів.

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