На швидкій з Чернігова до Києва: футболіст отримав страшну травму в матчі УПЛ

Сьогодні в рамках перенесеного матчу 10-го туру УПЛ Олімпік обіграв Зорю – 2:1. І втратив форварда Ібрагіма Каргбо через моторошну травму.
В середині першого тайму голкіпер Зорі Нікола Васіль вибіг за м'ячем за межі штрафного, де зіткнувся з Каргбо. Воротар отримав пряму червону картку, а футболіст не зміг продовжити зустріч.
Як повідомив після матчу головний тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев, у Каргбо зламані мала і велика гомілкові кістки лівої ноги. Футболіста на швидкій допомозі повезли з Чернігова, де проходив матч, відразу до Києва.
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Нагадаємо, що ця перемога дозволила Олімпіку трохи віддалитися від зони вильоту, а ось Зоря практично втратила шанси поборотися за срібні медалі і місце в Лізі чемпіонів.
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