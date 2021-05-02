Ще один футболіст збірної України отримав травму перед Євро

Олександр Зубков потріпав захист Іспанії / Фото: Reuters
Ще одну неприємну звістку отримав тренерський штаб збірної України. 24-річний атакуючий півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков травмувався у зустрічі чемпіонату Угорщини проти Мезекевешда. Український вінгер був замінений на 30-й хвилині.
Днями Жуніор Мораес переніс операцію після страшної травми й буде відновлюватися до кінця 2021 року.
Поки неясно, на який термін вибув Зубков. Після матчу, який чемпіони виграли з рахунком 2:1, головний тренер команди Сергій Ребров лише сказав, що в перерві Олександру стало краще, і висловив надію, що незабаром хлопець повернеться в стрій. Поки ж українець відправляється на МРТ, після чого йому і винесуть вердикт.
Нагадаємо, уродженець Макіївки потрапив до розширеного списку нашої збірної на чемпіонат Європи. В Україні футболіст виступав за Шахтар і Маріуполь, а два роки тому перебрався до Угорщини.
Раніше Зубков забив перший гол за 84 дні – і відразу шедевр. У цьому сезоні він забив п'ять м'ячів, у минулому – дев'ять.
Згадаймо, як Олександр атакував ворота збірної Казахстану:
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