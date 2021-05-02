Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ще один футболіст збірної України отримав травму перед Євро

2 травня, 10:47

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков відіграв всього 29 хвилин за команду в чемпіонаті Угорщини і був замінений, його чекає обстеження

Олександр Зубков потріпав захист Іспанії

Олександр Зубков потріпав захист Іспанії / Фото: Reuters

Ще одну неприємну звістку отримав тренерський штаб збірної України. 24-річний атакуючий півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков травмувався у зустрічі чемпіонату Угорщини проти Мезекевешда. Український вінгер був замінений на 30-й хвилині.

Реклама

Днями Жуніор Мораес переніс операцію після страшної травми й буде відновлюватися до кінця 2021 року.

Поки неясно, на який термін вибув Зубков. Після матчу, який чемпіони виграли з рахунком 2:1, головний тренер команди Сергій Ребров лише сказав, що в перерві Олександру стало краще, і висловив надію, що незабаром хлопець повернеться в стрій. Поки ж українець відправляється на МРТ, після чого йому і винесуть вердикт.

Нагадаємо, уродженець Макіївки потрапив до розширеного списку нашої збірної на чемпіонат Європи. В Україні футболіст виступав за Шахтар і Маріуполь, а два роки тому перебрався до Угорщини.

Раніше Зубков забив перший гол за 84 дні – і відразу шедевр. У цьому сезоні він забив п'ять м'ячів, у минулому – дев'ять.

В тренді
Глядачі масово побилися під час боксерського бою Руїса і Арреоли (відео)
Реклама

Згадаймо, як Олександр атакував ворота збірної Казахстану:

Дізнайтеся також розширений склад збірної України на Євро-2020 .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фото
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фотоФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти