Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Українець Зубков забив перший гол за 84 дня: і відразу шедевр!

27 лютого, 23:58

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Два м'ячі українського вінгера не допомогли "Ференцварошу" здобути перемогу

Український вінгер угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков оформив дубль в матчі чемпіонату країни проти МТК. Перший гол в матчі гравець збірної України забив вже на 48-й секунді. Зубков отримав м'яч перед лінією штрафного майданчика, не знайшов продовження і пробив прямо в дев'ятку. Це шедевр!

Реклама

Читайте також: "Мене аж трусить": жахлива аварія сталася на очах футболіста збірної України

А на 23-й хвилині Зубков подвоїв перевагу своєї команди. Втім, команда Сергія Реброва утримати перемогу не змогла – протягом п'яти хвилин у другому таймі "Ференцварош" пропустив два м'ячі і задовольнявся лише одним заробленим очком.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Українець перервав свою незабивну серію, яка налічує два з половиною місяці або 84 дня! У попередній раз Зубков забивав за "Ференцварош" ще 5 грудня 2020 року. Всього на рахунку Зубкова в поточному сезоні 26 матчів у всіх турнірах, чотири м'ячі і дві результативні передачі.

На початку січня шикарна дружина футболіста збірної України подарувала йому доньку. Олександр Зубков вперше став батьком і зізнався в любові.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів Ференцварош чемпіонат Угорщини Олександр Зубков

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Наздогнати Шотландію зможемо! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА
Наздогнати Шотландію зможемо! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФАФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти