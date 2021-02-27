Українець Зубков забив перший гол за 84 дня: і відразу шедевр!

Український вінгер угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков оформив дубль в матчі чемпіонату країни проти МТК. Перший гол в матчі гравець збірної України забив вже на 48-й секунді. Зубков отримав м'яч перед лінією штрафного майданчика, не знайшов продовження і пробив прямо в дев'ятку. Це шедевр!

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А на 23-й хвилині Зубков подвоїв перевагу своєї команди. Втім, команда Сергія Реброва утримати перемогу не змогла – протягом п'яти хвилин у другому таймі "Ференцварош" пропустив два м'ячі і задовольнявся лише одним заробленим очком.

Українець перервав свою незабивну серію, яка налічує два з половиною місяці або 84 дня! У попередній раз Зубков забивав за "Ференцварош" ще 5 грудня 2020 року. Всього на рахунку Зубкова в поточному сезоні 26 матчів у всіх турнірах, чотири м'ячі і дві результативні передачі.

На початку січня шикарна дружина футболіста збірної України подарувала йому доньку. Олександр Зубков вперше став батьком і зізнався в любові.

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