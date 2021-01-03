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Шикарна дружина футболіста збірної України подарувала йому доньку

3 січня, 11:42

Олена Павлова Олена Павлова

Олександр Зубков уперше став батьком і освідчився

Півзахисник збірної України та угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков починає 2021 рік у новому статусі. 24-річний футболіст вперше став батьком. 2 січня дружина Анна народила Олександрові дочку. Раніше перед Новим роком дитина народилася у півзахисника "Динамо" Карлоса де Пени.

"Спасибі тобі, любове моя, за такий подарунок. Шалено люблю тебе", – написав Зубков в Instagram, прикріпивши знімок картки з лікарні.

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Зазначимо, що в червні 2019 року Зубков освідчився своїй коханій в найромантичнішому місті планети – Парижі, біля Ейфелевої вежі. Дівчина відповіла "так". Олександр і Анна одружилися в жовтні 2019 року.

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Анна закінчила Національний фармацевтичний університет в Харкові. Працювала в лабораторії і викладала в університеті.

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Нагадаємо, що ресурс Transfermarkt оцінює півзахисника, який допоміг Україні обіграти Іспанію в Лізі націй, у 2 мільйони євро. У нинішньому сезоні Зубков провів 10 матчів у чемпіонаті Угорщини, забив один гол і зробив одну передачу. У Лізі чемпіонів відіграв за "Ференцварош" 7 зустрічей і відзначився асистом.

Дивіться сюжет про дружину Олександра Зубкова

Відео: Instagram

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дружина батько народила Ференцварош Олександр Зубков
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