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"Мене аж трусить": жахлива аварія сталася на очах футболіста збірної України

23 лютого, 17:31

Олена Павлова Олена Павлова

Перед машиною Харатіна зіткнулися три авто

Півзахисник угорського "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін дивом уникнув масової аварії в Будапешті. 26-річний футболіст пересувався містом на своєму авто, коли мало не став учасником ДТП, в якій постраждали три машини. Раніше колишній гравець "Динамо" небезпечно пожартував над дружиною в Туреччині.

"Просто переді мною три машини вдарилися. Мене аж трусить. Просто переді мною", – розповів Харатін на своїй сторінці в Instagram і виклав відео з місця аварії.

Ігор Харатін мало не потрапив в аварію Відео: Instagram
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Нагадаємо, що зацікавленість у послугах Ігоря висловлювала і збірна Угорщини, оскільки у хлопця угорське коріння. Але футболіст вибрав команду Андрія Шевченка. В Україні Харатін тривалий час був у київському "Динамо", але в основу не пробився, після чого виступав у "Металісті" та "Зорі". А майже два роки тому поїхав до "Ференцвароша" і став чемпіоном Угорщини.

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Дивіться, як раніше забивав Ігор Харатін

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аварія ДТП свідок Будапешт Ференцварош Ігор Харатін
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