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Украинец Зубков забил первый гол за 84 дня: и сразу шедевр!

27 февраля, 23:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Два мяча украинского вингера не помогли "Ференцварошу" одержать победу

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков оформил дубль в матче чемпионата страны против МТК. Первый гол в матче игрок сборной Украины забил уже на 48-й секунде. Зубков получил мяч перед линией штрафной площади, не нашел продолжения и пробил прямо в девятку. Это шедевр!

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А на 23-й минуте Зубков удвоил преимущество своей команды. Впрочем, команда Сергея Реброва удержать победу не смогла – в течение пяти минут во втором тайме "Ференцварош" пропустил два мяча и довольствовался лишь одним заработанным очком.

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Украинец прервал свою незабивную серию, насчитывающую два с половиной месяца или 84 дня! В предыдущий раз Зубков забивал за "Ференцварош" еще 5 декабря 2020 года. Всего на счету Зубкова в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, четыре мяча и две результативные передачи.

В начале января шикарная жена футболиста сборной Украины подарила ему дочь. Александр Зубков впервые стал отцом и признался в любви.

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видео голов Ференцварош чемпионат Венгрии Александр Зубков

Источник: Сегодня|Спорт

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