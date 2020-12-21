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"Ребров – сложный человек": президент "Ференцвароша" – о зарплате и характере украинца

21 декабря, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренер венгерской команды мало улыбается, но серьезно относится к работе

В сезоне 2020/21 "Ференцварош" впервые за четверть века пробился в Лигу чемпионов. Однако там команда украинского тренера Сергея Реброва заняла последнее место. Недавно Ребров назвал три причины поражения от "Динамо". Тем не менее, в Венгрии довольны работой бывшего наставника киевлян.

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Об этом изданию M4Sport.hu рассказал президент клуба Габор Кубатов. Выделим самое интересное из его слов.

  • О выступлении в Лиге чемпионов:

"Очень жаль, что мы не победили "Динамо" в Киеве. Мы заслуживали большего... Все же когда наши игроки играли против лучших команд мира с обладателями "Золотого мяча" в составе – Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то порой торопились и нервничали".

Также Кубатов честно высказался о сложностях работы с Ребровым:

"Ребров – фантастический тренер, но очень непростой человек. У меня тоже непростой характер, но если вы хотите чего-то добиться в жизни, это не будет легко. Иногда вижу, что поведение Сергея беспокоит людей. Он мог бы быть добрее и чаще улыбаться. Но мы не акцентируем на этом внимание.

Ребров вкладывает все свои знания в клуб, мы нашли друг друга. Он постоянно думает, как провести следующую тренировку, какого игрока проверить, какую тактику использовать. Мы ценим такой подход".

Отдельно он высказался о доходах Реброва в клубе:

"У него хороший контракт. Если и не на уровне самых лучших тренеров Европы, но с довольно высокой зарплатой. Он может оставаться здесь долго, ведь зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе. Сергей и его семья чувствуют себя спокойно в Венгрии".

Ранее к Реброву перед матчем с "Динамо" наведался кум с вином.

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Вспомним, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в последнем туре Лиги чемпионов:

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контракт футбол Лига чемпионов Сергей Ребров Ференцварош
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