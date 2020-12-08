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К Реброву и его жене перед матчем с "Динамо" наведался кум – с вином! (видео)

8 декабря, 15:34

Олег Люлька Олег Люлька

Теннисист Сергей Стаховский угостил Ребровых вином собственного производства

Накануне матча "Динамо" – "Ференцварош", который начнется сегодня на НСК "Олимпийский" в 22:00, главный тренер венгерской команды Сергей Ребров повстречался в Киеве со своим другом и кумом – теннисистом Сергеем Стаховским. Причем последний пришел не с пустыми руками.

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Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош"

Первый номер украинского тенниса Сергей Стаховский, который с недавних пор занимается виноделием, угостил семейство Ребровых своим вином.

Соответствующее видео у себя в Instagram-сторис опубликовала супруга Сергея Реброва Анна. На нем запечатлено, как перед употреблением напитка Стаховский осуществляет декантацию – это переливание вина в графин с целью снятия с него осадка и насыщения его кислородом. Прям как в химической лаборатории!

Стаховский угощает Ребровых вином Видео: Instagram

При этом в кадр попал средний сын Сергея Реброва Никита, который, что интересно, был одет в футболку "Ювентуса". Также на видео слышен закадровый шум трансляции футбольного матча, который в это время, судя по всему, смотрел Ребров.

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Стаховский и Ребровы

Стаховский и Ребровы / Фото: Instagram

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Напомним, в сегодняшнем поединке на НСК "Олимпийский" решается судьба третьего места в группе G и путевки в 1/16 Лиги Европы. Чтобы ее завоевать, "Динамо" нужно обыграть "Ференцварош" либо сыграть вничью – 0:0, 1:1 или 2:2. Более результативная ничья приведет уже к выходу в евровесну венгерского клуба, который, естественно, устроит и собственная победа с любым счетом.

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5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
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Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
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Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

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Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл с "Динамо" в Будапеште

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов вино Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Стаховский Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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