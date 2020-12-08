К Реброву и его жене перед матчем с "Динамо" наведался кум – с вином! (видео)

Накануне матча "Динамо" – "Ференцварош", который начнется сегодня на НСК "Олимпийский" в 22:00, главный тренер венгерской команды Сергей Ребров повстречался в Киеве со своим другом и кумом – теннисистом Сергеем Стаховским. Причем последний пришел не с пустыми руками.

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Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош"

Первый номер украинского тенниса Сергей Стаховский, который с недавних пор занимается виноделием, угостил семейство Ребровых своим вином.

Соответствующее видео у себя в Instagram-сторис опубликовала супруга Сергея Реброва Анна. На нем запечатлено, как перед употреблением напитка Стаховский осуществляет декантацию – это переливание вина в графин с целью снятия с него осадка и насыщения его кислородом. Прям как в химической лаборатории!

Стаховский угощает Ребровых вином Видео: Instagram

При этом в кадр попал средний сын Сергея Реброва Никита, который, что интересно, был одет в футболку "Ювентуса". Также на видео слышен закадровый шум трансляции футбольного матча, который в это время, судя по всему, смотрел Ребров.

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Стаховский и Ребровы / Фото: Instagram В тренде Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Напомним, в сегодняшнем поединке на НСК "Олимпийский" решается судьба третьего места в группе G и путевки в 1/16 Лиги Европы. Чтобы ее завоевать, "Динамо" нужно обыграть "Ференцварош" либо сыграть вничью – 0:0, 1:1 или 2:2. Более результативная ничья приведет уже к выходу в евровесну венгерского клуба, который, естественно, устроит и собственная победа с любым счетом.

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