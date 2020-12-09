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Судья, поле, стенка: Ребров назвал три причины поражения от "Динамо"

9 декабря, 06:55

Олег Люлька Олег Люлька

По словам тренера "Ференцвароша", арбитр не дал стопроцентный пенальти в пользу его команды

После поражения от "Динамо" 0:1 в заключительном матче Лиги чемпионов, которое привело к вылету "Ференцвароша" из еврокубков, главный тренер венгерской команды Сергей Ребров выразил восхищение своими игроками. И назвал три причины неудачи гостей – судейство, плохое поле и свою стенку.

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"НЕ ДАЛИ ПЕНАЛЬТИ"

"Только что я сказал ребятам в раздевалке, что мне не стыдно за их игру, они должны быть горды тем, как сыграли в Киеве против "Динамо", тем, что они показали очень хорошую игру. В таких матчах сложно создавать много моментов. Но сегодня у нас было 3-4 таких момента. Если бы использовали – была бы другая игра. Кроме того, я только что посмотрел видео, и могу уверенно сказать, что в ворота "Динамо" не был назначен стопроцентный пенальти. Но за судей я сейчас не говорю, а говорю за команду – мы создавали эти моменты. Но если ты сам не забиваешь, то бесконечно такие моменты создавать ты не сможешь"

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: Reuters

"СЛОЖНОЕ ПОЛЕ"

"Что помешало нашей команде пробить оборону "Динамо"? Психологическое давление. И сложное поле: на нем было непросто комбинировать. Да и "Динамо" оборонялось компактно. Наверное, нам пришлось сложнее при таком поле – ведь забивать, в первую очередь, нужно было именно нам, а на таком газоне приходилось делать лишние касания мяча, контролировать его на скорости не было никакой возможности"

"ТРЕТИЙ В СТЕНКЕ – ЛИШНЕЕ"

"Динамо" реализовало один свой момент и выиграло матч. "Динамо" всегда наигрывает стандарты, я это вижу. В моменте с голом Попова мы поставили третьего игрока в стенку, думаю, это было лишнее. Нужно было контролировать центральную зону, откуда нам и забили. Как раз в той зоне и должен был быть Сомалиа, ставший третьим в стенку", – сказал после поражения 0:1 от "Динамо" Сергей Ребров

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Напомним, благодаря победе над "Ференцварошем" "Динамо" завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии второго по силе еврокубка состоится 14 декабря в Ньоне, а матчи пройдут уже в феврале следующего года.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
6
5
0
1
14
4
10
15
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В В В П
2
БарселонаБарселонаБар
6
5
0
1
16
5
11
15
Забитые 16
Пропущеные 5
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
3
ДинамоДинамоДин
6
1
1
4
4
13
-9
4
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
ФеренцварошФеренцварошФер
6
0
1
5
5
17
-12
1
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П Н

Обзор матча "Динамо" – "Ференцварош" (1:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Сергей Ребров Ференцварош

Источники: Dynamo.kiev.ua , Канал Футбол

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