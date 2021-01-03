Шикарная жена футболиста сборной Украины подарила ему дочь

Александр Зубков впервые стал отцом и признался в любви

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков начинает 2021 год в новом статусе. 24-летний футболист впервые стал отцом. 2 января жена Александра Анна родила девочку. Ранее перед Новым годом ребенок родился у полузащитника "Динамо" Карлоса де Пены.

"Спасибо тебе, любовь моя, за такой подарок. Безумного люблю тебя", – написал Зубков в stories в Instagram, прикрепив снимок с карточкой из больницы.

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Отметим, что в июне 2019 года Зубков сделал предложение своей возлюбленной Анне в самом романтическом городе планеты – в Париже, возле Эйфелевой башни. Девушка ответила "да". И Александр и Анна поженились в октябре 2019 года.

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Анна закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работала в лаборатории и к тому же преподавала в университете.

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Отметим, что ресурс Transfermarkt оценивает полузащитника, который помог Украине обыграть Испанию в Лиге наций, в 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Зубков провел 10 матчей в чемпионате Венгрии, забил один гол и сделал одну передачу. В Лиге чемпионов отыграл за "Ференцварош" 7 встреч и отметился ассистом.

Смотрите сюжет о жене Александра Зубкова

Жена Александра Зубкова Видео: Instagram

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