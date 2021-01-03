Шикарная жена футболиста сборной Украины подарила ему дочь

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков начинает 2021 год в новом статусе. 24-летний футболист впервые стал отцом. 2 января жена Александра Анна родила девочку. Ранее перед Новым годом ребенок родился у полузащитника "Динамо" Карлоса де Пены.
"Спасибо тебе, любовь моя, за такой подарок. Безумного люблю тебя", – написал Зубков в stories в Instagram, прикрепив снимок с карточкой из больницы.
Отметим, что в июне 2019 года Зубков сделал предложение своей возлюбленной Анне в самом романтическом городе планеты – в Париже, возле Эйфелевой башни. Девушка ответила "да". И Александр и Анна поженились в октябре 2019 года.
Анна закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работала в лаборатории и к тому же преподавала в университете.
Отметим, что ресурс Transfermarkt оценивает полузащитника, который помог Украине обыграть Испанию в Лиге наций, в 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Зубков провел 10 матчей в чемпионате Венгрии, забил один гол и сделал одну передачу. В Лиге чемпионов отыграл за "Ференцварош" 7 встреч и отметился ассистом.
Смотрите сюжет о жене Александра Зубкова
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