Украина в невероятном матче впервые в истории переиграла сборную Испании

Невероятный матч провела сборная Украины против Испании в четвертом туре Лиги наций, если учесть, что встреча этих команд в сентябре закончилась разгромом "сине-желтых" – 0:4. К тому же Андрей Шевченко испытывал большие кадровые проблемы. Но 13 октября на "Олимпийском" в Киеве украинцы дали бой чемпионам мира 2010 года и переиграли их впервые в истории – 1:0. Напомним, что стадион в последний момент разрешили заполнить лишь на 15%.

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Да, украинцы ни раз могли пропустить. Вспомнить хотя бы сейв Бущана в первом тайме после удара капитана испанцев Серхио Рамоса. Или пожар в середине второй половины и выстрел Родри с линии штрафной, когда мяч буквально облизал "штангу". Но и атаковали подопечные Шевченко опасно. Особенно тут хочется отметить легионера "Ференцвароша" Александра Зубкова, который и пенальти едва не заработал, и вообще изрядно потрепал оборону гостей с Ярмоленко.

Александр Зубков потрепал защиту Испании / Фото: Reuters

А единственный гол в этом поединке на 77-й минуте забил Виктор Цыганков. Андрей Ярмоленко отменным пасом вывел партнера на свидание с Де Хеа. Виктор сумел убежать от Рамоса и пробить вратаря "Манчестер Юнайтед".

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Так что за этот поединок с Испанией ослабленной травмами и болезнями сборной Украины точно не должно быть стыдно. После трех поражений кряду "сине-желтые" собрались с духом и нашли свою игру – 1:0. После этого тура наша команда идет на третьем месте с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании – 7 очков, у Швейцарии – 2.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

В следующем туре 14 ноября команда Шевченко сыграет на выезде с Германией. Напомним, что в Киеве Украина впервые уступила на своем поле в Лиге наций - 1:2 немцам на "Олимпийском". А 17 ноября отправится в гости к аутсайдеру группы Швейцарии.

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Смотрите, как Украина и Испания играли во втором туре

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