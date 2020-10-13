За 2,5 часа до матча Украина – Испания из продажи убрали билеты: на НСК пустят только 15%

Такое решение приняли после экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям

Лишь 10 000 болельщиков смогут посетить сегодня матч Украина – Испания в четвертом туре Лиги наций. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям НСК "Олимпийский" разрешили заполнить только 15% вместо ранее заявленных 30%. Члены комиссии приняли во внимание, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне", а также динамику заболеваний COVID-19 – сообщает УАФ.

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Об этом стало известно за 2,5 часа до матча. Первые проданные 15% билетов остаются в силе, все остальные аннулированы – за них вернут деньги. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов.

Ранее мы писали, что Шевченко жестко поговорил с Миколенко перед Испанией: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха". Отметим, что в последних трех матчах сборная Украины пропустила 13 голов.

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Ранее мы рассказывали, где смотреть третью битву парней Шевченко с мировыми грандами.

Также мы писали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. 17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле зарядит на игру Евгений Хмара.

Напомним, что в прошлом туре Украина впервые проиграла на своем поле в Лиге наций, уступив 1:2 сборной Германии на "Олимпийском".

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