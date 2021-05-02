Еще один футболист сборной Украины получил травму перед Евро

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков отыграл всего 29 минут за команду в чемпионате Венгрии и был заменен, его ждет обследование

Александр Зубков / Фото: Reuters

Еще одно неприятное известие получил тренерский штаб сборной Украины. 24-летний атакующий полузащитник Ференцвароша Александр Зубков травмировался во встрече чемпионата Венгрии против Мезекевешда. Украинский вингер был заменен на 30-й минуте.

Реклама

На днях Жуниор Мораес перенес операцию после жуткой травмы и будет восстанавливаться до конца 2021 года.

Пока неясно, на какой срок выбыл Зубков. После матча, который чемпионы выиграли со счетом 2:1, главный тренер команды Сергей Ребров лишь сказал, что в перерыве Александру стало лучше, и выразил надежду, что вскоре парень вернется в строй. Пока же украинец отправляется на МРТ, после чего ему и вынесут вердикт.

Напомним, уроженец Макеевки попал в расширенный список нашей сборной на чемпионат Европы. В Украине футболист выступал за Шахтер и Мариуполь, а два года назад перебрался в Венгрию.

Ранее Зубков забил первый гол за 84 дня – и сразу шедевр. В этом сезоне он забил пять мячей, в прошлом – девять.

В тренде Достало играть через боль! Самый дорогой футболист мира приготовился к операции

Реклама

Вспомним, как Александр атаковал ворота сборной Казахстана:

Узнайте также расширенный состав сборной Украины на Евро-2020.