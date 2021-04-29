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Жуніор Мораес переніс операцію після страшної травми

29 квітня, 23:14

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нападаючий Шахтаря Жуніор Мораес показав фото з лікарні, де футболістові зробили операцію після розриву хрестоподібної зв'язки коліна

Минулого тижня основний форвард Шахтаря Жуніор Мораес отримав серйозну травму на тренуванні. Футболіст змушений буде пропустити Євро-2020. А на відновлення піде не менше дев'яти місяців.

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Футболіст вже переніс операцію, про що розповів в Instagram.

"Операція зроблена успішно. Скільки відданості і досконалості в кожній деталі, велике спасибі доктору Кугато і доктору Артуру за все і Шахтарю за всю вашу підтримку. Я також хотів би подякувати за всі повідомлення, які я отримав від друзів і шанувальників, які турбуються про мене. Ваша прихильність дуже важлива, і завдяки богу, мені дуже добре. Тепер загальна увага до відновлення" , – написав Мораес.

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Нагадаємо, на початку квітня Мораесу виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав кращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі 6 раз в 17 поєдинках і подолав рубіж в 100 м'ячів у турнірі.

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