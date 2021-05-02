Зоря обіграла клуб Мілевського і залишилася в гонці за "сріблом"

Перемога над Минаєм, вирвана на останніх хвилинах, майже гарантувала команді Скрипника "бронзу", а також залишила їй шанси на друге місце

Зоря vs Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Зоря вирвала перемогу у аутсайдера чемпіонату України Миная 1:0, вразивши ворота команди із Закарпаття в домашньому матчі в Запоріжжі на 82-й хвилині.

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Іранський нападник Зорі Аллах'яр в центрі штрафного майданчика Миная виграв м'яч для Кочергіна, і той з-під кількох захисників примудрився пробити в лівий нижній кут.

ЗОРЯ – МИНАЙ – 1:0. ВІДЕО МАТЧУ

Артем Мілевський за поразкою свого Миная, який зробив ще один крок назустріч Першій лізі, спостерігав з лави запасних.

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Зоря ж завдяки цій перемозі майже гарантувала собі "бронзу". Команда Скрипника випереджає Колос на шість очок за два тури до фінішу, отже, щоб гарантовано стати третіми, луганцям потрібно взяти очко в останніх поєдинках з Дніпром-1 і Олександрією.

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Хоча разом з тим у Зорі залишаються ще й теоретичні шанси на "срібло", але до Шахтаря – аж чотири очки.