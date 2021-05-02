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Заря обыграла клуб Милевского и осталась в гонке за "серебром"

2 мая, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

Победа над Минаем, вырванная на последних минутах, практически гарантировала команде Скрипника "бронзу", а также оставила ей шансы на второе место

Заря vs Минай

Заря vs Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Заря вырвала победу у аутсайдера чемпионата Украины Миная 1:0, поразив ворота команды из Закарпатья в домашнем матче в Запорожье на 82-й минуте.

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Иранский нападающий Зари Аллахьяр в центре штрафной площадки Миная выиграл мяч для Кочергина, и тот из-под нескольких защитников умудрился пробить в левый нижний угол.

ЗАРЯ – МИНАЙ – 1:0. ВИДЕО МАТЧА

Артем Милевский за поражением своего Миная, который сделал еще один шаг навстречу Первой лиге, наблюдал со скамейки запасных.

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Заря же благодаря этой победе практически гарантировала себе "бронзу". Команда Скрипника опережает Колос на шесть очков за два тура до финиша, таким образом, чтобы гарантированно стать третьими, луганчанам нужно взять очко в оставшихся поединках с Днепром-1 и Александрией.

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Хотя вместе с тем у Зари остаются еще и теоретические шансы на "серебро", но до Шахтера – аж четыре очка.

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ДинамоДинамоДин
24
19
4
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15
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Разница 41
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2
Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 46
Пропущеные 19
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Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
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Забитые 41
Пропущеные 21
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Результаты последних матчей: В П В П В
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КолосКолосКол
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Забитые 34
Пропущеные 23
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Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
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Забитые 36
Пропущеные 27
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6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
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Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
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29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
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24
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28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
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Разница -17
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23
6
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41
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Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
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13
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3
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Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
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МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
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Пропущеные 41
Разница -26
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