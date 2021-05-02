Заря обыграла клуб Милевского и осталась в гонке за "серебром"

Победа над Минаем, вырванная на последних минутах, практически гарантировала команде Скрипника "бронзу", а также оставила ей шансы на второе место

Заря vs Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Заря вырвала победу у аутсайдера чемпионата Украины Миная 1:0, поразив ворота команды из Закарпатья в домашнем матче в Запорожье на 82-й минуте.

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Иранский нападающий Зари Аллахьяр в центре штрафной площадки Миная выиграл мяч для Кочергина, и тот из-под нескольких защитников умудрился пробить в левый нижний угол.

ЗАРЯ – МИНАЙ – 1:0. ВИДЕО МАТЧА

Артем Милевский за поражением своего Миная, который сделал еще один шаг навстречу Первой лиге, наблюдал со скамейки запасных.

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Заря же благодаря этой победе практически гарантировала себе "бронзу". Команда Скрипника опережает Колос на шесть очков за два тура до финиша, таким образом, чтобы гарантированно стать третьими, луганчанам нужно взять очко в оставшихся поединках с Днепром-1 и Александрией.

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Хотя вместе с тем у Зари остаются еще и теоретические шансы на "серебро", но до Шахтера – аж четыре очка.